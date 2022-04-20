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20 апреля 2022, 17:27

Росавтодор назвал срок открытия первого участка скоростного маршрута Казань — Екатеринбург

  Юлия Пастух
Строительство дороги

Маршрут Казань — Екатеринбург станет продолжением трассы М-12. Фото: Алексей Кунилов

Ввод в эксплуатацию первого участка скоростной автодороги Казань — Екатеринбург запланировали на осень 2022 года. Речь идёт о шестикилометровом отрезке трассы М-7 "Волга" в Актанышском районе республики Татарстан.

Как сообщает пресс-служба Росавтодора, на участке отремонтируют пересечения с второстепенными дорогами и примыкания к ним, укрепят обочины и разделительную полосу. Для обеспечения водоотвода отремонтируют четыре водопропускные трубы и устроят кюветы. Также для безопасности дорожного движения на участке установят 16,9 км оцинкованного барьерного ограждения, дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком.

Маршрут Казань — Екатеринбург станет продолжением трассы М-12. Общая протяжённость маршрута от Москвы до Екатеринбурга составит около 1 600 км, из которых порядка 305 км пройдёт по территории Татарстана.

Напомним, после запуска движения по трассе М-12 время на дорогу между Казанью и уральской столицей сократится вдвое, с 14 до 7 часов. По уточнённым данным департамента информполитики Свердловской области, под трассу М-12 в регионе зарезервировано 219 земельных участков. Росреестр начал их оформление для строительства этапа дороги Дюртюли — Ачит, которая станет продолжением скоростной трассы.

Областная газета Свердловской области

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