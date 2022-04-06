Трасса М-12 вдвое сократит время пути от Казани до Екатеринбурга

Ранее Росавтодор утвердил трассировку дороги Дюртюли – Ачит. Фото: схема строительства участка дороги

Строительство трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург продолжается. После запуска движения время на дорогу между Казанью и уральской столицей сократится вдвое, с 14 до 7 часов.

По уточнённым данным департамента информполитики Свердловской области, под трассу М-12 в регионе зарезервировано 219 земельных участков. Росреестр начал их оформление для строительства этапа дороги Дюртюли – Ачит, которая станет продолжением скоростной трассы.

Кстати, общая протяжённость нового платного участка Казань – Екатеринбург I-Б категории с 4 полосами движения составит 275 километров. Из них 43 км пройдут по территории Среднего Урала. В границах Пермского края – 92 км, Республики Башкортостан – 140 км. Скоростная трасса объединит крупнейшие центры экономического роста Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Ранее "Областная газета" также писала, что Росавтодор утвердил трассировку дороги Дюртюли – Ачит. Подробнее об этом тут.

Напомним, о старте строительства трассы М-12 Москва – Казань объявил 10 июля 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Президент России Владимир Путин поручил продлить трассу до Екатеринбурга к 2024 году.

В марте этого года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о том, что на участке Казань – Москва уже работают 15 тысяч человек и 6 тысяч единиц техники. Относительно участка от Казани до Екатеринбурга готова вся проектно-сметная документация и территория.

"Это очень важная дорога для региона и его жителей. Территория может полноценно развиваться только тогда, когда полностью решён вопрос с транспортной доступностью. Появление такого мощного коридора — это всегда импульс развитию экономики региона", – отмечал губернатор Евгений Куйвашев.

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