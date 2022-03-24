Марат Хуснуллин: строительство трассы Москва — Казань — Екатеринбург активно ведётся

Строительство участка трассы Казань — Екатеринбург стартует через пару месяцев. Фото: Павел Ворожцов

Строительство трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург активно ведётся. В дальнейшем её продлят до Перми и Челябинска.

Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на вчерашнем совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. По его данным, на участке Казань — Москва уже работают 15 тысяч человек и 6 тысяч единиц техники.

Относительно участка от Казани до Екатеринбурга готова вся проектно-сметная документация. Подготовлена территория, полным ходом ведётся вынос сетей. "Через пару месяцев уже приступим к строительству. То есть мы ни на один день не останавливаемся", — подчеркнул Марат Хуснуллин.

Он также доложил о реконструкции четырёхполосной дороги от уральской столицы до Челябинска. Она будет закончена уже в ближайшие месяцы. "До Тюмени тоже проектируем полным ходом", — добавил вице-премьер.

"Областная газета" уже рассказывала о трассе Казань — Екатеринбург. Изначально стоимость дороги составляла почти 500 миллиардов рублей. Ожидается, что после введения новой дороги в эксплуатацию время в пути из одного города в другой сократится вдвое — с 14 до 7 часов. Проезд по высокоскоростной трассе М-12 Москва — Казань — Екатеринбург будет бесплатным. Планируемый срок завершения её строительства — 2024 год.

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