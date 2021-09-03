Свердловский участок трассы Москва - Казань - Екатеринбург будет бесплатным

Согласно поручению Президента России Владимира Путина, движение по дороге М12 до Екатеринбурга планируется запустить в 2024 году. Фото: Алексей Кунилов

Проезд по высокоскоростной трассе М12 Москва - Казань - Екатеринбург не будет платным. Об этом сегодня во время заседания ассамблеи Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль» заявил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Он отметил, что строительство этой дороги активно обсуждается жителями Свердловской области.

- Появился даже такой вброс, что дорога будет платной. Не будет она платной. Создание платных дорог возможно только при условии, что параллельно идёт бесплатная трасса, - подчеркнул депутат Госдумы.

Напомним, в рамках строительства трассы М12 на территории Свердловской области планируется с нуля создать участок дороги от башкирских Дюртюлей до свердловского Ачита. От Ачита до Екатеринбурга трасса пойдёт по существующей дороге, на этом участке проведут капитальный ремонт, двухполосную дорогу сделают четырёхполосной. Разрешённая скорость движения здесь будет составлять 110 км/ч.

Согласно поручению Президента России Владимира Путина, движение по дороге М12 до Екатеринбурга планируется запустить в 2024 году.

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