Для разработки участка трассы М-12 на Урале проведут новый конкурс

Участок дороги от Дюртюлей до Ачита пройдёт через Республику Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области объяснил отмену конкурса на разработку документации для строительства уральского участка скоростной трассы Москва – Казань – Екатеринбург. Глава региона заверил, что этот факт не грозит прекращением стройки.

О том, что государственная компания «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор») отказалась от проведения закупки на разработку документации по планировке территории для строительства автодороги М-12 на участке Дюртюли – Ачит, стало известно 12 августа. Извещение об этом появилось на портале госзакупок. В документе сказано, что решение было принято заказчиком в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств.

Столь неопределённое обоснование отмены конкурса по планированию автобана, строительство которого было инициировано Президентом России Владимиром Путиным, вызвало у уральцев сомнение в том, что проект будет реализован.

Глава Среднего Урала поспешил успокоить граждан. Он опубликовал в своём Instagram пост, в котором написал: «Это техническая рутина, которая бывает в любом крупном проекте. Не переживайте, об отмене масштабной стройки никакой речи не идёт. Уже скоро компания объявит новый конкурс».

Губернатор добавил, что 13 августа провёл встречу с председателем правления ГК «Автодор» Вячеславом Петушенко и договорился с ним об использовании при строительстве трассы ресурсов и специалистов стройкомпаний из Свердловской области.

Как рассказывала ранее «Облгазета», начальная цена работ по разработке проектной документации была установлена в размере 883,8 млн рублей.

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