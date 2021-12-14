Назван ещё один подрядчик для свердловского участка трассы Москва - Казань - Екатеринбург

Этим займётся дорожно-строительная компания "Автобан". Фото: Павел Ворожцов

Завершился конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке документации для участка скоростной трассы Москва - Казань - Екатеринбург, который пройдёт по Свердловской области. Этим займётся дорожно-строительная компания "Автобан".

Специалистам предстоит изучить территорию, по которой пройдёт трасса Дюртюли - Ачит на участке с 232-го по 275-й километр, её ландшафтные особенности, оценить возможность подведения коммуникаций к объекту. Эта дорога будет строиться с нуля и станет частью протяжённой магистрали М-12 Москва - Казань - Екатеринбург. Заказчиком выступает госкомпания "Российские автомобильные дороги".

"Автобан" запросил за свои услуги 577 млн рублей, снизив начальную стоимость контракта почти на 80 млн. Это следует из протокола, опубликованного на сайте госзакупок.

Напомним, ранее был выбран подрядчик для разработки документации по планировке территории для строительства этого объекта. Им стал Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна "Моспроект-3".

Тем временем в Свердловской области завершился капитальный ремонт участка федеральной трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург в районе Бисерти (в 2024 году этот фрагмент дороги станет частью строящейся магистрали).