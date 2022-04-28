Центробанк попросил распространить льготы для IT-специалистов на работников банков

Решение поможет предотвратить возможный отток сотрудников банков в IT-сектор. Фото: Владимир Мартьянов

ЦБ РФ предложил распространить на банковских сотрудников профильных подразделений ряд мер поддержки для специалистов IT-отрасли. Письмо с такой просьбой было направлено в правительство.

Решение поможет предотвратить возможный отток сотрудников банков в IT-сектор, пояснили на рынке: сейчас в финорганизациях трудится порядка 100 тыс. специалистов. В Минцифры подчеркнули, что банки могут выделить IT-департаменты в обособленное юрлицо для получения налоговых льгот. Некоторые игроки уже начали этот процесс, пишут "Известия".

Напомним, 26 марта глава Минцифры России Максут Шадаев заявил о планах по введению льготной ипотеки для IT-специалистов в возрасте от 22 до 40 лет. Также мужчины, работающие в сфере информационных технологий, получат отсрочку от армии.