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26 марта 2022, 18:42

Минцифры РФ планирует ввести льготную ипотеку для IT-специалистов

IT-специалисты

Документ о льготной ипотеке для IT-специалистов уже находится в разработке. Фото: Павел Ворожцов

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил о планах по введению льготной ипотеки для IT-специалистов в возрасте от 22 до 40 лет. Также мужчины, работающие в сфере информационных технологий, получат отсрочку от армии.

Документ о льготной ипотеке для IT-специалистов уже находится в разработке.

"Льготную ипотеку смогут получить IТ-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и от 150 тысяч рублей — в регионах", — передаёт слова Максута Шадаева Telegram-канал Минцифры.

Там же сообщается, что проект постановления об отсрочке от армии для IT-специалистов уже находится на рассмотрении в Правительстве РФ.

Напомним, что в четверг, 24 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении моратория на проведение плановых государственных и муниципальных проверок. Он будет действовать 3 года.

Областная газета Свердловской области

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