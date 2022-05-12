Президент РФ заявил, что продление льготной ипотеки позволит поддержать строительную отрасль

Глава государства считает, что программа позволит оказать поддержку не только семьям, но и строительной отрасли. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, которое прошло 12 мая, высказался о продлении льготной ипотеки. Глава государства считает, что программа позволит оказать поддержку не только семьям, но и строительной отрасли.

Напомним, постановление о снижении процентной ставки по программе "Льготная ипотека" с 12 до 9% было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 1 мая.

"Кредиты по такой ставке можно получить начиная с мая, при этом сама программа льготной ипотеки продлена до конца текущего года. Это решение должно стать подспорьем для российских семей, которые планируют приобрести квартиру, улучшить свои жилищные условия. Нужно думать над этим и дальше. И конечно, механизмы льготной ипотеки поддержат строительную отрасль и смежные сектора нашей экономики", — передает слова президента России пресс-служба Кремля.

Добавим, что в ходе совещания Владимир Путин также обратил внимание на высокие показатели динамики рубля по отношению к другим валютам мира и подчеркнул, что Центробанк продолжает работу по снижению ключевой ставки.

При этом российский лидер заострил внимание на том, что не все экономические показатели демонстрируют положительную динамику. Например, он отметил, что внутренний спрос в РФ заметно отстает от прошлогодних показателей, а объем денег на счетах граждан и компаний продолжает снижаться.