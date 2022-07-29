Свердловский губернатор и начальник Уральского ГУ Банка России обсудили устойчивость региональной экономики

Руководитель банка заявил, что несмотря на сложную ситуацию, объемы кредитования в Свердловской области остаются на прежнем уровне. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Глава Среднего Урала и начальник Уральского главного управления Центробанка РФ Рустэм Марданов провели 29 июля встречу, на которой обсудили работу по сохранению устойчивости банковской системы и экономики региона. Руководитель банка заявил, что несмотря на сложную ситуацию, объемы кредитования в Свердловской области увеличиваются.

Губернатор сказал, что банковская система удерживает в тонусе всю экономику Среднего Урала.

"Благодаря банку сегодня поддерживается инвестиционная активность бизнеса, развиваются финансовые сервисы для жителей региона. Особо отмечу работу по финансовому просвещению уральцев. Хорошо зарекомендовала себя практика привлечения долгосрочного финансирования с помощью облигационных инструментов. А сейчас это особенно актуально", — передает его слова департамент информполитики Свердловской области.

В свою очередь Рустэм Марданов отметил, что значительный объем поддержки оказывается через финансовый сектор — если в пандемийные годы государство в основном поддерживало малый и средний бизнес, то сейчас помощь оказывается еще и крупным системообразующим предприятиям.

"В результате объемы кредитования ни по одному направлению не снизились. Везде есть "плюсы": на 14% выросла ипотека, на 4% — потребительское кредитование физических лиц. Кредитование экономики Свердловской области увеличилось на 9%, в том числе крупного бизнеса — на 2,7%, МСП — на 36%", — подчеркнул он.

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