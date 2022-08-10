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Экономика
10 августа 2022, 14:33

Банк России планирует временно замораживать переводы более 10 тысяч рублей

Перевод

Такую меру планируют ввести в целях борьбы с мошенниками. Фото: Владимир Мартьянов

В Центробанке обсудили предложение по заморозке переводов выше 10 тысяч рублей на промежуточных счетах до повторного подтверждения операции. Такую меру планируют ввести в целях борьбы с мошенниками.

Инициатива предусматривает "разморозку" отправленного перевода только путем введения фиксированного ПИН-кода или прохождения дополнительной идентификации пользователя. Большинство участников заседания Экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при Центробанке идею поддержали.

При этом вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил, что новая инициатива увеличит расходы банков, а также создаст дополнительные проблемы клиентам, потому что люди часто переводят именно по 10 тысяч рублей. При этом, по данным Банка России, в I квартале 2022 года средняя сумма переводов через СБП составила 5,6 тысячи рублей, пишет газета "Известия".

Ранее сообщалось, что в Госдуму РФ внесен проект об освобождении от комиссий переводов физических лиц до 1,4 млн рублей ежемесячно между своими счетами (вкладами) в разных банках.

Областная газета Свердловской области

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