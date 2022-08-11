Минцифры предлагает снизить ставку льготной IT-ипотеки до 3%

На льготную IT-ипотеку смогут претендовать работники отрасли высоких технологий в возрасте от 22 до 50 лет. Фото: Галина Соловьева

Министерство цифрового развития РФ предлагает снизить ставку до 3% по льготной ипотеке для IT-специалистов. Пока жилищные кредиты разработчикам софта выдают под 5% годовых.

Проект постановления Правительства РФ, предусматривающий внесение изменений, размещен на официальном портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, в Минцифры предложили уменьшить зарплатный порог для получателей жилищного IT-кредита. Сейчас льготную ипотеку выдают айтишникам из городов-миллионников с минимальной ежемесячной заработной платой в 150 тысяч рублей. В министерстве предлагают облегчить требования и предоставлять займы сотрудникам с жалованием в 120 тысяч рублей, проживающим в крупных городах. Данное предложение не касается только Москвы.

Послабления в зарплатном пороге до 70 тысяч, необходимом для получения льготного кредита, предлагают ввести и для IT-разработчиков из городов с населением меньше миллиона человек. Сейчас предел минимальной зарплаты составляет 100 тысяч рублей.

По мнению Минцифры, на льготную IT-ипотеку могут претендовать работники отрасли высоких технологий в возрасте от 22 до 50 лет, в действующей редакции документа выдача кредитов предусмотрена для сотрудников от 22 до 44 лет.

Напомним, в Свердловской области также действуют собственные меры поддержки IT-специалистов, в частности, им предоставляется отсрочка от армии.