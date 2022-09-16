Свердловчане показали свой "мир финансов" в конкурсе "Бюджет для граждан"

Три проекта представят Средний Урал на федеральном этапе конкурса "Бюджет для граждан". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В минфине Свердловской области наградили победителей ежегодного конкурса "Бюджет для граждан". Жители региона представили свое видение финансовой политики в различных сферах.

В финал конкурса вышли 24 свердловчанина, они представили проекты в 16 номинациях, показав свой взгляд на бюджетные процессы разного уровня, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. Участие в состязании приняли финансисты муниципальных учреждений, преподаватели, воспитатели, школьники из городов региона.

"Мы проводим конкурс "Бюджет для граждан" в девятый раз и видим, вопросы финансовой грамотности вызывают отклик у жителей Свердловской области. Участниками представлены работы, которые могут быть использованы в процессе обучения дошкольников и школьников. Некоторые проекты достойны представлять наш регион и на федеральном уровне. Мы уверены, что бюджетная грамотность – весомая составляющая финансовой грамотности. А знание "финансовых законов" помогает каждому из нас в повседневной жизни", – отметил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Например, Анна Замирова из Березовского представила бюджетный календарь, который помогает в ведении домашней бухгалтерии. По словам женщины, с его помощью она планирует покупки, ведет учет домашнего хозяйства. Данные хранит в электронном и печатном формате. Березовчанка Розалия Исламгалиева показала, как сложные финансовые понятия и термины можно рассказать в детских сказках.

"Я воспитатель детского сада, и мы с ребятами уже изучаем финансовую грамотность. Считаю, что уже с шести лет ребенку можно рассказывать о финансах. Поэтому я представила рассказ о бюджете в формате детских сказок. Именно в игровой форме дети лучше всего усвоят такой серьезный материал", – считает педагог.

Ее коллега, преподаватель Светлана Карпова вместе с воспитанниками из березовского детсада "Жемчужина" сделали мультфильм "Копилочка". Работа Нины Добротворской из Екатеринбурга коснулась описания вариантов снижения расходов семьи силами школьника.

Три проекта представят Средний Урал на федеральном этапе состязания "Бюджет для граждан". На конкурс будут направлены: работа Ларисы Шемятихиной, она затрагивает вопросы социальной поддержки населения в условиях ЧС; инфографика Светланы Кудряшовой с описанием "Бюджета Екатеринбурга в цифрах"; проект верхнепышминских педагогов, устроивших занятия по финансовой грамотности для младшеклассников.

Напомним, свердловский минфин в августе приступил к планированию бюджета региона на 2023 год.