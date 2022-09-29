На поддержку регионов, которые войдут в состав России, выделят 3,3 млрд рублей

Деньги пойдут на реализацию предложенных главами этих регионов проектов развития. Фото: Полина Зиновьева

Донбасс, Херсонская и Запорожская области получат финансовую поддержку от России. Об этом рассказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По его словам, деньги пойдут на реализацию предложенных главами этих регионов проектов развития.

"В общей сложности на проекты поддержки жителей освобожденных территорий будет направлено 3 миллиарда 300 миллионов рублей", — передает слова Сергея Кириенко газета "Коммерсантъ".

Также он заявил, что НКО, которые находятся на указанных территориях, могут претендовать на гранты президента РФ в случае включения регионов в состав России.

Напомним, 28 сентября избирательные комиссии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей обнародовали результаты голосования. Референдум признан состоявшимся во всех субъектах.