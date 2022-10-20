На Среднем Урале определили финансирование индустрии гостеприимства на ближайшие 5 лет

На реализацию свердловской программы развития туризма планируют направить 791 миллион рублей в течение 5 лет. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области до 2027 года утвердили собственную программу развития туризма и индустрии гостеприимства. Также определено финансирование на ближайшие 5 лет.

Общий объем средств, которые планируют вложить в мероприятия программы с 2022 по 2027 годы, составит 791 миллион рублей. Деньги будут выделяться из регионального и местных бюджетов, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Основной акцент в госпрограмме сделан на развитие инфраструктуры для организации досуга уральцев, на повышение качества услуг и развитие индустрии для привлечения туристов. В том числе, предусмотрено субсидирование некоммерческих организаций, которые также повышают привлекательность для внутреннего и приезжающего туриста", – рассказал заместитель директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Юрий Патанин.

Средний Урал активно развивает туристическую отрасль, привлекая средства из разных источников. В 2023 году регион получит 585 миллионов рублей из федерального бюджета. Еще 70 предпринимательских инициатив, фестиваль Ural Music Night и мероприятия по проектированию туристического кода Екатеринбурга претендуют на грантовую поддержку.

Также Свердловская область формирует макрорегион "Большой Урал", который создан в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Напомним, 23–24 октября в Екатеринбурге пройдет международный туристический форум, где ожидают гостей из Малайзии, Белоруссии, Таджикистана.