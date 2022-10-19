В Екатеринбурге на форуме "Большой Урал" презентуют новые турмаршруты

Туристический форум "Большой Урал" пройдет в Екатеринбурге 23–24 октября. Фото: Галина Соловьева

Новые туристические маршруты Свердловской области презентуют на форуме "Большой Урал", который стартует в Екатеринбурге 23 октября. Прежде всего гостям представят Демидовский маршрут, получивший статус национального.

"Он пока не в железнодорожном формате, но мы ведем переговоры на эту тему. Будем обсуждать возможные перспективы расширения маршрута, у нас вся Свердловская область завязана на истории Демидовых. Другие проекты презентуем. У нас в регионе огромное количество энтузиастов, которые развивают различные локации для посещения туристами. В Алапаевске ребята сделали заводской сад и зовут туда людей, в Сысертском районе у нас есть пчелиная ферма, это к вопросу по медицинскому туризму, у нас даже в Екатеринбурге есть экскурсии по легендарным местам 90-х. И это необычно", — рассказал на пресс-конференции заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Замглавы региона отметил, что на туристском форуме "Большой Урал" ожидают 3,5 тысячи гостей. Главной темой дискуссии на мероприятии станет вопрос развития макрорегионов и межрегионального сотрудничества. По его словам, представителям субъектов предстоит обсудить развитие совместных туристических маршрутов.

"Внутренний турпоток превысил выездной, мы понимаем что отдых внутри России очень актуален. Мы должны сохранять синергетический эффект между регионами", — отметил Дмитрий Ионин.

На форуме ожидают гостей из Малайзии, Белоруссии и Таджикистана. Также в рамках "Большого Урала" пройдет конкурс "Туристический сувенир". Его участники расскажут о "фишках", которыми можно завлечь туристов.

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