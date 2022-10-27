На Среднем Урале рост экономики обеспечат за счет импортозамещения

Экономику Среднего Урала планируют поднять за счет импортозамещения, притока инвестиций и поддержки малого бизнеса. Фото: Алексей Кунилов

Правительство Свердловской области одобрило прогноз социально-экономического развития региона на ближайшие 3 года. По данным областного минфина, рост экономики должны обеспечить импортозамещение, стимулирование притока инвестиций и поддержка малого бизнеса.

Прогноз составлен в двух вариантах — базовом и консервативном, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Бюджет региона формируется с учетом консервативного сценария, в который заложены все возможные риски. При этом, по данным аналитиков, в области более вероятно развитие событий по базовой версии прогноза. Это возможно за счет проактивной экономической политики Среднего Урала.

"Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий социально-экономического развития Свердловской области с учетом ожидаемых внешних условий и эффективной реализации всего комплекса мер по поддержке экономики, включая реализацию плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Свердловской области, утвержденного губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Основным импульсом роста станет реализация проектов импортозамещения", — отметил и.о. министра экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов.

Базовый сценарий предусматривает применение инструментов стимулирования капитальных вложений, обеспечение комфортной инвестиционной среды, поддержку малого и среднего предпринимательства. Инвестиции подтолкнут к увеличению производительности труда, обеспечив основу для роста экономики. Это будет способствовать ускоренному перезапуску логистических цепочек и эффективной реализации транзитного потенциала Среднего Урала.

В рамках базового сценария в 2023 году рост регионального внутреннего валового продукта (ВВП) ожидается на уровне 101,1% по сравнению с 2022 годом. На случай ужесточения санкций по консервативному прогнозу показатель областного ВВП в 2023 году оценивается в 97,9%.

Напомним, в Свердловской области доходы бюджета на 2023 год составят 343 миллиарда рублей, большая часть средств будет направлена на социальные обязательства.