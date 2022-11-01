Игорь Левитин, Владимир Якушев и Евгений Куйвашев открыли транспортно-логистический центр "Уральский"

ТЛЦ "Уральский" расположен рядом с ЕКАД. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге открыли транспортно-логистический центр (ТЛЦ) "Уральский", который впоследствии должен стать крупнейшим в стране "сухим портом". Старт работе дали помощник президента РФ Игорь Левитин, полпред в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Хочу сказать, что этот проект был в поручении Президента РФ, когда рассматривали Восточный полигон. Сам Восточный полигон должен состоять из таких транспортно-логистических центров, его особенность в том, что нам необходимо перерабатывать грузы, которые идут в контейнерах. Сегодня это большая проблема, она требует хороших автомобильных и железных дорог", — отметил на открытии помощник президента России Игорь Левитин.

ТЛЦ, основанный на принципах "зеленой логистики", принял сегодня первый контейнерный поезд. Разрешение на встречу железнодорожного состава через видеосвязь дал министр транспорта России Виталий Савельев, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Для Минтранса РФ открытие новых логистических маршрутов, реализация новых востребованных инфраструктурных решений — один из приоритетов. ТЛЦ позволит предоставить грузовладельцам качественный сервис, соответствующий мировым стандартам. Он напрямую влияет на рост конкурентоспособности и промышленной инфраструктуры", — сообщил глава Минтранса РФ.

Отмечается, что в ТЛЦ "Уральский" на современном уровне будут заниматься обработкой и распределением грузов. Мультимодальный центр занимает площадь в 130 гектаров и расположен рядом с ключевыми транспортными магистралями. В ТЛЦ созданы 4 линии протяженностью в километр для отправки и приема грузов, а также 10 выставочных путей в парке накопления и сортировки. На площадке будут формировать поезда с контейнерами. Также в центре запустят в работу пункт таможни для оформления документов. Ожидается, что к 2030 году грузооборот в ТЛЦ достигнет 30 миллионов тонн.

"Это действительно воплощение мощной программы по развитию "Сухого порта" в нашем регионе. Мы максимально используем наше выгодное географическое положение, мы максимально используем наши возможности. Мы уже реализовали при поддержке нашего президента, вице-премьера Марата Хуснуллина проект южного полукольца ЕКАД, планируем выйти уже в следующем году на реконструкцию северного полукольца — с заходом на ТЛЦ "Уральский". Это даст нам самые серьезные преимущества. Сегодня мы открываем только первую очередь, будет, уверен, и вторая, и третья очередь", — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Полностью завершить федеральный проект планируют в 2024 году. Отмечается, что регионы УрФО получат толчок в развитии экономики.

"Транспортная инфраструктура — это кровеносная система нашей экономики. А тем более сейчас, когда в период санкционного давления мы вынуждены перенаправить огромное количество грузов с востока на запад. Конечно, такие проекты играют особую роль", — сказал полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Отмечается, что инвестиции в торгово-логистический центр "Уральский" оцениваются в более чем 12 миллиардов рублей. Планируется, что в работе ТЛЦ будет задействовано 250 человек.

Напомним, соглашение о создании ТЛЦ было заключено на международной выставке ИННОПРОМ-2021 в Екатеринбурге.