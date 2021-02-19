В Екатеринбурге задумали создать индустриальный парк

Индустриальный парк может появиться в северо-восточной части Екатеринбурга. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

В Екатеринбурге собираются создать индустриальный парк с производственными и складскими помещениями. Он может появиться рядом с железнодорожной станцией "Заводская".

Разговор о создании объекта зашёл в мэрии уральской столицы. Проект транспортно-логистического центра (ТЛЦ) "Уральский" представил председатель совета директоров ООО "Екатеринбургский транспортный терминал" Александр Кохидзе.

"С нашими коллегами и партнёрами обсуждаем вопрос о развитии данной территории в части создания индустриального парка, в котором разместятся резиденты, производственные и складские мощности, торгово-ярморочные комплексы, где будут обрабатываться таможенные грузы", – передаёт слова Александра Кохидзе пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Для создания индустриального парка потребуется внести изменения в генеральный план. Также необходимо будет создать проектный офис, который будет координировать деятельность всех структур.

Идею создания индустриального парка поддержала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. По её словам, появление на территории Екатеринбурга современных площадок под размещение промышленного производства будет способствовать привлечению инвестиций.

Напомним, в Екатеринбурге, на пересечении ЕКАД и автодороги Екатеринбург - Полевской, уже действует один индустриальный парк - "Про-бизнес-парк". В начале прошлого года он получил федеральный статус.

Ранее также стало известно, что в Нижнем Тагиле появится индустриальный парк "Восточный". Соглашение о его создании в ноябре прошлого года подписали глава города Владислав Пинаев и генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Максим Прачек.