Игорь Левитин предложил применять в УрФО опыт Среднего Урала по развитию пассажирского электротранспорта

Подобные межмуниципальные трамвайные маршруты могут появиться в других субъектах Урала. Фото: Алексей Кунилов

Помощник президента РФ Игорь Левитин предложил масштабировать на Урале опыт Свердловской области по развитию пассажирского электротранспорта. Эту тему он обсудил сегодня на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым и полпредом в УрФО Владимиром Якушевым.

"Я считаю, что Екатеринбург мог бы стать центром, где можно показывать развитие этого направления. Я знаю, что у вас в планах есть развитие электротранспорта. И, мне кажется, если делать программу по развитию электротранспорта на Урале, это могло бы быть как раз здесь реализовано. Вы производите и электропоезда, и трамваи. И то, что вы соединили трамвайной линией Екатеринбург и Верхнюю Пышму, как раз показывает, как это можно сделать", — подчеркнул Игорь Левитин, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Игорь Левитин добавил, что недавно председатель Госдумы РФ отметил важность развития экологичного транспорта. Для этого Вячеслав Володин предложил выделить субъектам федеральные средства на 2023 год.

Опыт Свердловской области в развитии электротранспорта реализован на примере первого в России межмуниципального трамвая, следующего по маршруту Верхняя Пышма — Екатеринбург. Он был запущен 31 августа. На линии длиной 8,6 километра работают вагоны "Львенок", которые вмещают до 155 человек. За первый месяц работы трамвай перевез больше 100 тысяч пассажиров.

Евгений Куйвашев поблагодарил Игоря Левитина за помощь в реализации важнейших для Свердловской области инфраструктурных проектов.

"Сегодня мы вместе открыли первую очередь федерального проекта — транспортно-логистический центр "Уральский" — это основа проекта "Сухой порт", который вписывается в федеральную стратегию развития транспортной системы. Еще раз хочу поблагодарить за постоянную поддержку Президента. При вашем участии, Правительства РФ, мы замкнули кольцо Екатеринбургской кольцевой автодороги почти на 2 года раньше намеченных планов. Нам необходимо продолжать развивать инфраструктуру, мы будем переходить на реконструкцию и расширение северного обхода до 8 полос. Реализация этого и других проектов, формирование транспортного каркаса Москва — Казань — Екатеринбург укладываются в развитие грузоперевозок", — сказал Евгений Куйвашев.

Помощник президента отметил инициативность Свердловской области в реализации крупных инфраструктурных проектов. Речь идет о завершении строительства Екатеринбургской кольцевой дороги, которая встраивается в создание автотранспортной магистрали из Москвы до столицы Среднего Урала.

"В Свердловской области действительно много внимания уделяют развитию транспорта. Здесь достаточно профессиональная команда, поэтому уверен, все проекты будут реализованы", — подчеркнул на встрече полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Напомним, сегодня Игорь Левитин, Владимир Якушев и Евгений Куйвашев открыли в Екатеринбурге торгово-логистический центр "Уральский".