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Экономика
22 ноября 2022, 11:56

На Среднем Урале оценили объем налоговых преференций для бизнеса на ближайшие три года

  Валерия Белякова
Торговый центр

В Свердловской области снижены ставки по налогу на имущество для деловых и торговых центров. Фото: Полина Зиновьева

В период с 2023 по 2025 годы налоговые преференции для бизнеса региона составят 62,5 миллиарда рублей. По прогнозу министерства экономики и территориального развития Свердловской области, высвободившиеся средства предприятия смогут направить на развитие.

Речь идет о создании новых рабочих мест, увеличении зарплаты сотрудникам и обновлении основных производственных средств, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Это преференции по налогам на прибыль и имущество организаций: для участников приоритетных инвестиционных проектов и специальных инвестиционных контрактов, резидентов особых экономических зон и территорий социально-экономического развития, для участников национального проекта "Производительность труда". Значительную долю составят пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения по объекту "доходы, уменьшенные на величину расходов" — 5 и 7%", — рассказала и.о. министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова.

На Среднем Урале проводится системная работа по снижению нагрузки на бизнес. По инициативе губернатора Евгения Куйвашева в регионе уменьшены налоговые ставки на имущество для торговых и деловых центров, по которым налоговая база рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объектов. Также в Свердловской области действует временный запрет на проверки предприятий малого и среднего бизнеса.

Напомним, налоговые льготы для бизнеса на Среднем Урале продлили на 2023 и 2024 годы.

Областная газета Свердловской области

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