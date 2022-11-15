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Экономика / Малый бизнес
15 ноября 2022, 13:37

В Свердловской области продлили действие налоговых льгот для бизнеса

  Валерия Белякова
Торговый центр

На Среднем Урале продлили налоговые преференции для бизнеса. Фото: Павел Ворожцов

В 2023 и 2024 годах административные, деловые и торговые центры Среднего Урала получат преференции по налогу на имущество, по которым налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Изменения в региональный закон внесли депутаты Законодательного собрания Свердловской области.

"Законопроектом предусмотрено для объектов, введенных в эксплуатацию до 2020 года, пролонгировать льготу по снижению суммы налога в 2023 году на 50%. В 2024 году — на 25%. Всего в законопроекте предусмотрено 3 группировки видов деятельности. Для субъектов малого предпринимательства, применяющих особые налоговые режимы, предлагается пролонгировать льготу в виде снижения суммы налога на имущество на 50%", — отметила в докладе исполняющий обязанности министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова.

Указанные меры поддержки предлагается применять к управляющим компаниям, субъектам малого предпринимательства, владеющим отдельными помещениями в торговых, деловых и административных центрах.

"Принятие этого пакета изменений позволит сохранить стабильные условия налогообложения объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, направить высвобождаемые денежные средства на развитие финансово-хозяйственной деятельности организаций, повышение уровня среднемесячной заработной платы и сохранение численности работников", — резюмировала председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Ранее для торговых и деловых центров с 2020 по 2022 год в Свердловской области действовали пониженные ставки на налог на имущество. 

Напомним, сегодня депутаты свердловского Заксобрания расширили возможности использования областного материнского капитала.

Областная газета Свердловской области

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