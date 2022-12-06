В Свердловской области приняли бюджет на 2023 год

Губернатор обозначил основные параметры бюджета Свердловской области. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области депутаты законодательного собрания приняли бюджет на 2023 год и плановый период 2024–2025. С бюджетным посланием перед парламентариями выступил губернатор Евгений Куйвашев, обозначив основные тезисы.

"Бюджет сохраняет — как и всегда — социальную направленность. В структуре расходов свыше 65 % (243,7 млрд рублей) составляют расходы на социальную сферу. Отмечу, что на реализацию национальных проектов учтено 39,5 млрд рублей", — сообщил губернатор парламентариям.

Глава региона подчеркнул, что в 2023 году на Среднем Урале перед жителями будут выполнены все социальные обязательства. На реализацию соцполитики в области предусмотрено 90 млрд рублей.

В 2023 году в регионе планируют ввести в эксплуатацию 6 новых школ и завершить капремонт в 23 зданиях. До конца этого года капитальные ремонты будут закончены в 28 школах. Всего на поддержку образования в 2023 году намереваются потратить примерно 100 млрд рублей.

Без внимания не останется сфера здравоохранения. В Свердловской области продолжится курс, направленный на модернизацию поликлиник и больниц.

"В этом году мы начали капитальные ремонты в 80 объектах здравоохранения. Закуплено 27 модульных зданий ФАПов, до конца года будет приобретено свыше 1 200 единиц высокотехнологичного оборудования и более 160 автомобилей для медицинских организаций", — уточнил губернатор в выступлении.

Кроме этого, в регионе продолжится модернизация коммунального хозяйства. В частности, дополнительно 500 млн рублей будет направлено на строительство и реконструкцию очистных сооружений в Березовском и Среднеуральске. Также в области увеличены расходы на проекты капитального строительства, связанные с газификацией территорий.

Свыше 26,6 млрд рублей в 2023 году составит общий объем Дорожного фонда Свердловской области. В регионе делают акцент на реализацию долговременных проектов. Речь идет о строительстве кампуса УрФУ, скоростной трассы Москва — Казань — Екатеринбург и развитии Сухого порта в Екатеринбурге.

"Мы должны в полной мере использовать свои конкурентные преимущества, в том числе выгодное географическое положение, чтобы стать крупнейшим логистическим хабом в самом центре нашей страны", — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Губернатор добавил, что в Свердловской области сделана ставка на развитие общественного транспорта, выбираются экологичные трамваи и троллейбусы.

Напомним, ранее стало известно, что свердловские муниципалитеты получат дополнительное финансирование.