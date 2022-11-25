Муниципалитеты Среднего Урала получат дополнительное финансирование

Свердловский бюджет готовят ко второму и третьему чтению в Заксобрании. Фото: Галина Соловьева

Между свердловскими муниципалитетами дополнительно распределят 1,6 миллиарда рублей на решение значимых вопросов. Такую сумму удалось определить в ходе работы согласительной комиссии, сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания.

Ко второму чтению доходная часть консолидированного бюджета Свердловской области на 2023 год увеличится на 3,9 миллиарда рублей. Это позволит выделить муниципалитетам 1,6 млрд рублей. Средства в территориях смогут израсходовать на строительство дорог, ремонт и реконструкцию детских садов, школ, домов культуры, спортивных сооружений, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Рассмотрели каждую позицию, каждое обращение от муниципалитетов. В результате удалось учесть выделение средств на решение очень многих вопросов. 1,6 миллиарда рублей добавлены и в доходы, и в расходы областного бюджета. Подчеркну, нам теперь очень нужно постараться эти дополнительные доходы получить по результатам исполнения бюджета 2023 года", — отметила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Корректировка бюджета региона на 2023 год и плановый период 2024–2025 гг. велась комиссией с 16 по 25 ноября. Главный финансовый документ Свердловской области готовят ко второму чтению на заседании Заксобрания, которое состоится 6 декабря.

По словам Людмилы Бабушкиной, работа над бюджетом — процесс непрерывный и будет вестись в течение всего 2023 года. В случае получения сверхплановых доходов муниципалитетам будут выделять средства на мероприятия, которые не удалось предусмотреть сейчас.

"Благодаря совместной работе рассмотрены все вопросы, поднятые участниками согласительных процедур. Сегодня наши приоритеты — безусловное выполнение социальных обязательств, завершение объектов капитального строительства, формирование резерва денежных средств, проведение мероприятия международного масштаба — Фестиваля университетского спорта. Все эти направления отражены в бюджете", — подчеркнул первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Напомним, бюджет Свердловской области на 2023 год был принят в первом чтении 15 ноября. Доходы в предстоящем году составят 343 миллиарда, а расходы 359 млрд рублей.