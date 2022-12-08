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Экономика
8 декабря 2022, 18:05

ФНС России создала промостраницу о Едином налоговом счете

промостраница о Едином налоговом счете

ЕНС – новая форма учета платежей в бюджетную систему Российской Федерации. Фото: промостраница на сайте ФНС России

На сайте ФНС России создана промостраница, которая поможет разобраться во всех нюансах перехода на Единый налоговый счет (ЕНС). Нововведение начнет работать с 1 января 2023 года.

Для удобства пользователей через промостраницу можно перейти в раздел, где собраны самые распространенные вопросы и ответы о ЕНС.

"Единый налоговый счет — это возможность платить налоги просто и без ошибок. Универсальная платежка с одинаковыми реквизитами для всех налогов, ошибиться с заполнением будет невозможно. Сроки сдачи отчетности и уплаты единые — больше не придется помнить сроки по разным налогам. В результате — платежи без ошибок, пеней и штрафов, что экономит бизнесу время и деньги", — отмечают в пресс-службе УФНС России по Свердловской области.

Информацию по вопросам ведения Единого налогового счета можно получить в контакт-центре ФНС России и по телефону 8 800 222‑22‑22.

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Областная газета Свердловской области

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