В 2023 году в России хотят вернуть в оборот пяти- и десятирублевые купюры

Фактический выпуск банкнот в обращение будет зависеть от потребностей рынка. Фото: Галина Соловьева

Банкноты номиналом в пять и десять рублей могут вернуть в оборот на территории России в 2023 году. Об этом сообщил генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук.

Он отметил, что сейчас идет обсуждение контракта в Банком России на 2023 год. По словам Аркадия Трачука, фактический выпуск банкнот в обращение зависит от потребностей рынка.

"Но я могу предположить, что в следующем году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объеме. Но в зависимости от региона ситуация может быть разная. Если где-то, скажем, будет недостаточно десятирублевых монет в обращении и возникнет потребность в банкнотах, то Банк России будет выпускать их в обращение именно в этом регионе", — отметил в интервью "Известиям" Аркадий Трачук.

Глава "Гознака" подчеркнул, что купюры с небольшим номиналом не предназначены для крупных расчетов. Их обращение будет локально, в некоторые регионы они будут попадать отдельными экземплярами. Таким образом, в каких-то субъектах увеличение числа пяти- и десятирублевых банкнот будет не столь заметно.

Напомним, ранее Банк России сообщил об обновлении 500-рублевой купюры. На банкноту добавят изображения достопримечательностей Северного Кавказа.