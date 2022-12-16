В Свердловской области проработают меры поддержки авиаотрасли

В июне 2022 года екатеринбургский аэропорт получил налоговую льготу. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оперштабу проработать вопрос поддержки екатеринбургского аэропорта. Кольцово является системообразующим предприятием авиационной отрасли региона.

"Сегодня обсудим, как сработали федеральные и региональные меры поддержки, с какими показателями сфера воздушных перевозок подходит к завершению года. Но уже сейчас можно сказать, что "Уральские авиалинии" и аэропорт Кольцово прошли период турбулентности с минимальными потерями. В сложившейся непростой ситуации предприятия сумели быстро и грамотно сориентироваться. Главное — обе компании сохранили рабочие коллективы. Во многом это результат своевременной и продуманной господдержки. Считаю, что решения о предоставлении налоговых льгот аэропорту Кольцово, а также о софинансировании прямых региональных воздушных перевозок в полной мере оправдали себя", — сказал Евгений Куйвашев.

В июне 2022 года по решению губернатора Евгения Куйвашева Кольцово предоставили региональную меру поддержки. Аэропорт платил сниженную ставу по налогу на имущество при условии сохранения организацией численности персонала и размера заработной платы. Механизм зарекомендовал себя как эффективный, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Сейчас глава региона дал поручение рассмотреть возможность продления действия льготы на 2023 год.

Напомним, в ноябре Заксобрание региона продлило действие налоговых льгот для торговых, деловых и административных центров Среднего Урала.