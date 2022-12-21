Губернатор Свердловской области ввел новую меру поддержки IT-компаний

Воспользоваться региональной мерой поддержки могут аккредитованные IT-компании. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о новых региональных мерах поддержки для IT-компаний. Речь идет о снижении размера платы за аренду недвижимости, где размещают объекты связи.

"Документ расширяет перечень льгот, предусмотренных майским указом губернатора о мерах поддержки IT-отрасли в регионе. Новая мера принята во исполнение поручения Президента России", — уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

На половину сокращен размер платы за аренду зданий и помещений, где установлены объекты связи и центры обработки данных. Воспользоваться льготой могут аккредитованные IT-компании. В Свердловской области зарегистрировано 763 предприятия цифровой отрасли. Чтобы получить меру поддержки, необходимо обратиться в региональное министерство по управлению государственным имуществом, предоставить заявления и другие необходимые документы, в частности, договор аренды государственного и муниципального имущества.

Отмечается, что льгота будет действовать до 31 декабря 2024 года. Губернатор Евгений Куйвашев поручил создать в области благоприятные условия для развития цифровых технологий и цифровой трансформации компаний.

Напомним, ранее глава региона поручил проработать в Свердловской области меры поддержки авиаотрасли.