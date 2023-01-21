В России до 27 января пройдут общественные обсуждения документа об индексации более 40 выплат

Согласно документу, выплаты увеличатся на 11,9%. Фото: Алексей Кунилов

До 27 января продлится общественное обсуждение проекта постановления об индексации с 1 февраля более 40 пособий и компенсаций. Согласно документу, выплаты увеличатся на 11,9%.

Индексация коснется выплат Героям Советского Союза и России, полным кавалерам ордена Славы, Героям Труда, компенсаций чернобыльцам, инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны и членам их семей, жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя. Кроме того, выплаты повысят россиянам, которые в период с 1941 по 1945 годы строили оборонительные сооружения, военно-морские базы и аэродромы, сообщает "Парламентская газета".

Пострадавшие от несчастных случаев на производстве, люди с профессиональными заболеваниями, граждане, которые подверглись воздействию радиации из-за аварии в 1957 году на производстве "Маяк", от сброса радиоактивных отходов в реку Теча и от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, также будут получать повышенные выплаты. Россиянам с ограниченными возможностями здоровья планируют увеличить сумму выплат на обеспечение техническими средствами реабилитации.

Как сообщил ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков, документ предполагает также увеличение размера единовременной выплаты при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за детьми и маткапитала. К примеру, размер материнского капитала на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей (+62,5 тысячи к показателю прошлого года). На второго ребенка он составит почти 775,6 тысячи (+82,5 тысячи рублей).

Помимо этого, с 1 февраля вырастут выплаты ветеранам боевых действий, к которым, в том числе, относятся участники СВО.