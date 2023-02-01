В Свердловской области начался отбор компаний на выставку "ИННОПРОМ. Центральная Азия"

Принимаются заявки на участие в выставке ИННОПРОМ в Узбекистане. Фото: Алексей Кунилов

Выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" пройдет в Ташкенте 24–26 апреля 2023 года. На Среднем Урале стартовал отбор компаний.

По словам и.о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елены Хлыбовой, бесплатно принять участие в выставке можно в составе делегации от региона, экспонента на стенде или в составе бизнес-миссии.

"Компании, которые претендуют на бесплатное экспонирование, должны быть зарегистрированы на территории Свердловской области. Вторым важным критерием является их организация умного производства в отраслях: сельскохозяйственное, горнорудное и транспортное машиностроение, судостроение, цифровое производство. Кроме того, компания-заявитель должна экспортировать или быть готова к экспорту своей продукции в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане", — сообщила Елена Хлыбова.

Планируется, что в этом году на стенде региона будут представлены порядка десяти компаний. Подать заявку можно по ссылке. В качестве оператора сбора и обработки заявок выступает Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Специальная межведомственная комиссия сделает окончательный выбор среди компаний-претендентов.

Чтобы войти в состав делегации Свердловской области, представители компаний должны заполнить электронную форму заявки по ссылке. Стать участником бизнес-миссии можно, обратившись в Центр поддержки экспорта Свердловской области по электронной почте yna@sofp.ru.

Как сообщает департамент информполитики региона, в этом году на выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" свою продукцию представят более 300 экспонентов из России, Узбекистана, Франции, Беларуси, Казахстана, Турции, Германии — крупнейшие компании, а также средний и малый бизнес.

Ранее Свердловская область уже принимала участие в международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Узбекистан" в качестве партнера. Свою продукцию презентовали 50 уральских предприятий, возглавлял делегацию губернатор Евгений Куйвашев.

Стоит отметить, что благодаря национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" и участию в международных выставках отечественным производителям становится проще выйти на мировые рынки.

Напомним, ранее Свердловскую область включили в число лидеров рейтинга событийного потенциала среди регионов России.