Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с Эльвирой Набиуллиной

В Екатеринбурге Эльвира Набиуллина принимает участие в форуме "Кибербезопасность в финансах". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Центробанка России Эльвира Набиуллина обсудили вопросы развития финансовой сферы региона. В Екатеринбурге председатель ЦБ РФ участвует в форуме "Кибербезопасность в финансах".

На встрече Евгений Куйвашев и Эльвира Набиуллина коснулись вопросов обеспечения финансовой стабильности, инвестиционной активности в регионе, также речь шла о защищенности финансовой системы, бизнеса и жителей региона в современных условиях, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Прежде всего, хочу поблагодарить вас лично и ваших коллег за решение о проведении форума в Екатеринбурге. Современные реалии еще раз подчеркнули высокую потребность в отечественных решениях для защиты финансовой системы страны. Знаю, что интерес к форуму высок, его тема — очень актуальна. Вы в числе прочих поднимаете вопросы мошенничества и кибератак и противодействия этим видам преступлений", — сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона также сообщил Эльвире Набиуллиной об экономической ситуации в Свердловской области. В регионе сохраняется инвестиционная активность, для жителей возрастает доступность банковских услуг. Уральские предприятия нацелены на создание новых высокотехнологичных производств, которые помогут решать вопросы импортозамещения. Евгений Куйвашев особо подчеркнул конструктивное сотрудничество, которое сложилось у правительства региона с Уральским главным управлением Банка России во главе с Рустэмом Мардановым.

Эльвира Набиуллина отметила, что Центробанку важно анализировать ситуацию в регионах для принятия решений.

Ранее Банк России оставил без изменений ключевую ставку на уровне на уровне 7,5%.