Темы дня

Экономика
16 февраля 2023, 14:01

На Среднем Урале областные власти вновь увеличили размер компенсаций на оплату услуг ЖКХ

Квитанция

В декабре 2022 года региональный стандарт был увеличен на 9%. Фото: Алексей Кунилов

На заседании правительства Свердловской области под руководством губернатора Евгения Куйвашева принят региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг. Он позволит рассчитывать для социально незащищенных граждан суммы компенсаций по платежам за услуги ЖКХ.

С 1 января 2023 года размер компенсации увеличен на 3–5%. Процент возмещения затрат для каждого муниципалитета рассчитывается индивидуально. Все зависит от действующих коммунальных тарифов, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Сейчас мы увеличиваем размер компенсации еще на 3–5% из-за повышения с 1 января ставки за капремонт. Это уже второе повышение за три месяца: в декабре региональный стандарт был увеличен на 9%", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

С помощью регионального стандарта будет определяться размер субсидии для семей, у которых затраты на оплату услуг ЖКХ превышают 22% от общего дохода. Он может складываться из зарплат, пенсий, стипендий, алиментов, пособий и других видов заработка. Также льгота предусмотрена для одиноко проживающих граждан со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, у которых плата за коммунальные услуги превышает 12% от совокупного дохода.

"В любой момент свердловчане могут обратиться за поддержкой. Необходимо прийти в администрацию своего муниципалитета, чтобы заявиться на субсидию. Специалисты помогут собрать все необходимые справки", — напомнили в министерстве социальной политики региона.

Сумма субсидии зависит от состава семьи, площади квартиры, размера платы за жилое помещение. За 9 месяцев 2022 года компенсации получили 121 751 человек на сумму 1,3 миллиарда рублей. На семью средний размер субсидии составил 1 528 рублей в месяц. Информацию о льготах жители могут получить по бесплатному телефону 8 800 3008100.

Напомним, ранее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал, из-за чего в регионе повысились платежи за электроэнергию и будет ли их снижение.  

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.02.2023, 14:01 / Экономика
На Среднем Урале областные власти вновь увеличили размер компенсаций на оплату услуг ЖКХ
16.02.2023, 13:24 / Культура
В Екатеринбурге начался прием заявок на участие в "Ночи музеев — 2023"
16.02.2023, 13:12 / Общество
Евгений Куйвашев поручил правительству Свердловской области усовершенствовать систему патриотического воспитания
16.02.2023, 12:43 / Общество
В Ревде мошенники обманули учительницу почти на 2 миллиона рублей
16.02.2023, 12:30 / Экономика
Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с Эльвирой Набиуллиной