На Среднем Урале областные власти вновь увеличили размер компенсаций на оплату услуг ЖКХ

В декабре 2022 года региональный стандарт был увеличен на 9%. Фото: Алексей Кунилов

На заседании правительства Свердловской области под руководством губернатора Евгения Куйвашева принят региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг. Он позволит рассчитывать для социально незащищенных граждан суммы компенсаций по платежам за услуги ЖКХ.

С 1 января 2023 года размер компенсации увеличен на 3–5%. Процент возмещения затрат для каждого муниципалитета рассчитывается индивидуально. Все зависит от действующих коммунальных тарифов, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Сейчас мы увеличиваем размер компенсации еще на 3–5% из-за повышения с 1 января ставки за капремонт. Это уже второе повышение за три месяца: в декабре региональный стандарт был увеличен на 9%", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

С помощью регионального стандарта будет определяться размер субсидии для семей, у которых затраты на оплату услуг ЖКХ превышают 22% от общего дохода. Он может складываться из зарплат, пенсий, стипендий, алиментов, пособий и других видов заработка. Также льгота предусмотрена для одиноко проживающих граждан со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, у которых плата за коммунальные услуги превышает 12% от совокупного дохода.

"В любой момент свердловчане могут обратиться за поддержкой. Необходимо прийти в администрацию своего муниципалитета, чтобы заявиться на субсидию. Специалисты помогут собрать все необходимые справки", — напомнили в министерстве социальной политики региона.

Сумма субсидии зависит от состава семьи, площади квартиры, размера платы за жилое помещение. За 9 месяцев 2022 года компенсации получили 121 751 человек на сумму 1,3 миллиарда рублей. На семью средний размер субсидии составил 1 528 рублей в месяц. Информацию о льготах жители могут получить по бесплатному телефону 8 800 300‑81‑00.

Напомним, ранее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал, из-за чего в регионе повысились платежи за электроэнергию и будет ли их снижение.