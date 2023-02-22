В свердловском Заксобрании поддержали инициативу Евгения Куйвашева о продлении налоговой льготы для Кольцово

Налоговая льгота для Кольцово продлена до конца 2023 года. Фото: Алексей Кунилов

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области продлили действие льготы по налогу на имущество для аэропорта Кольцово. С инициативой ранее выступил губернатор Евгений Куйвашев.

В рамках закона, который сегодня приняли региональные парламентарии, екатеринбургский аэропорт получит 50%-ю скидку на оплату имущественного налога в текущем году. Преференция была введена в 2022 году по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщает департамент информационной политики региона.

Аэропорт получает меру поддержки при условии сохранения не менее 90% штата сотрудников, а также гарантирует работникам зарплату на уровне не меньше 90% от среднеобластного показателя, установленного в 2022 году.

Льгота позволит обеспечить стабильную работу инфраструктуры воздушного транспорта, сохранить рабочие места, созданные в отрасли и высококвалифицированные кадры. На сегодняшний день в Кольцово трудятся больше 1,6 тысячи человек.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев ввел новую меру поддержки IT-компаний, которая действует до 31 декабря 2024 года.