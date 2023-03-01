В СОСПП назвали главные проблемы, с которыми столкнулся уральский бизнес в 2022 году

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей оценил деловой климат региона. Фото: Павел Ворожцов

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) представил результаты традиционного опроса руководителей компаний о состоянии делового климата в регионе за 2022 год. В исследовании приняли участие владельцы и топ-менеджеры более 100 компаний.

В 2022 году произошло снижение позитивных оценок бизнесом экономического состояния своих предприятий на фоне санкционной политики "недружественных стран", однако последствия оказались менее критичными для работы компаний, чем, например, последствия пандемии, отмечают эксперты СОСПП. 23,9% респондентов отметили, что в 2022 году ситуация улучшилась. Это на 10,1% ниже аналогичного показателя 2021 года, но в 2,3 раза выше показателя 2020 года, когда их доля составляла только 10,3% от опрошенных.

Основные проблемы, с которыми столкнулись предприниматели в минувшем году, — это рост цен поставщиков (54,2% опрошенных), нехватка квалифицированных кадров (52%) и влияние международных экономических санкций (47,3 %).

Отдельно оценивались меры поддержи со стороны государства, которых в прошлом году, по данным Минэкономразвития РФ, было свыше 300. 8 из 10 свердловских компаний воспользовались той или иной мерой поддержки. 81% опрошенных считают меры эффективными, что говорит об их высокой востребованности.

Лидерами стали меры, которые касались наиболее широкого круга предприятий различных отраслей. Каждая третья компания воспользовалась автоматическим продлением лицензий и разрешений (32,6% от общего количества респондентов), мораторием на плановые проверки (30,4%) и отсрочками уплаты страховых взносов (28,6%).

"Можно сказать, что в целом год прошел без положительной динамики, но радует, что и без отрицательной тоже. Он оказался хуже по сравнению с 2021 годом, однако гораздо лучше по сравнению с кризисным ковидным 2020-м. Мы проводим опрос для того, чтобы определить направление деятельности и получить некую фактологическую базу для принятия решений на 2023 год", — отметил первый вице-президент СОСПП Александр Породнов.

Напомним, ранее в Екатеринбурге в рамках форума "Большой открытый диалог" бизнес и власти Свердловской области обсудили вопросы инвестиций.