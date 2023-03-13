Покинувшие Россию бренды добавлены в список параллельного импорта

В новой редакции списка появились товары IKEA, Hasbro, Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent и другие. Фото: Павел Ворожцов

Минпромторг расширил список товаров, которые разрешено ввозить в Россию по параллельному импорту. Речь идет о брендах, покинувших страну.

В перечень включены товары IKEA, игрушки Hasbro и Mattel, косметика, парфюмерия, одежда брендов Lancome, Giorgio Armani и Yves Saint Laurent.

"Перечень дополнен рядом брендов моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren). Также в перечень включили бренды игрушек и детских товаров, например, Hasbro, Logitech, Nintendo", — цитируют "Известия" пресс-службу Минпромторга РФ.

Изменения носят точечный характер и направлены на те ниши, где российские производители еще не успели обеспечить потребности конечных производителей.

Ожидается, что товары брендов, включенных в расширенный список Минпромторга, начнут поступать в Россию уже в мае. Однако окончательные даты зависят от поставщиков, которым необходимо решить вопросы таможенного оформления, восстановить логистику, заключить контракты с торговыми сетями.

Напомним, в Свердловской области ведется работа по развитию проектов импортозамещения в различных направлениях.