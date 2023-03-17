Инвестиции в основной капитал Свердловской области превысили полтриллиона рублей

Бизнес Свердловской области продолжает инвестировать в развитие. Фото: Алексей Кунилов

В 2022 году инвестиции в Свердловскую область выросли почти на 29% и составили 541 миллиард рублей. В 2021 году эта сумма была 420,2 млрд рублей. Наибольшая доля инвестиций приходится на обрабатывающие производства — 22%, транспортировку и хранение — 20% и деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 18%.

"По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе постоянно ведется работа по улучшению делового климата и совершенствуются инструменты привлечения инвестиций. Несмотря на санкционное давление и непростые макроэкономические условия, бизнес по-прежнему инвестирует в свое развитие. Это способствует росту экономики, формированию налоговой базы, пополнению бюджетов и качественному улучшению жизни людей", — приводит слова заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина департамент информационной политики Свердловской области.

Один из факторов, который влияет на приток инвестиций, — сильная промышленная база. Также в Свердловской области реализуются проекты по развитию инвестиционной инфраструктуры. Это особая экономическая зона "Титановая долина", 4 территории опережающего социально-экономического развития и 10 индустриальных парков. Общий объем инвестиций составил 55,7 миллиарда рублей. Вложения были сделаны резидентами с начала действия преференциальных территорий. Создано 8 тысяч новых рабочих мест. Появлению новых точек роста способствует также развитие транспортной инфраструктуры.

В числе крупных инвестиционных проектов на территории Свердловской области: формирование "Сухого порта", строительство микрорайона Новокольцовский, Контур-Парка на Широкой Речке, проект компании "Святогор" по разработке месторождения "Волковское" и другие.

Напомним, Дмитрий Ионин принял участие в открытии офиса регионального отделения Клуба молодых промышленников.