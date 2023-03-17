Темы дня

Экономика
17 марта 2023, 20:15

Инвестиции в основной капитал Свердловской области превысили полтриллиона рублей

Монеты

Бизнес Свердловской области продолжает инвестировать в развитие. Фото: Алексей Кунилов

В 2022 году инвестиции в Свердловскую область выросли почти на 29% и составили 541 миллиард рублей. В 2021 году эта сумма была 420,2 млрд рублей. Наибольшая доля инвестиций приходится на обрабатывающие производства — 22%, транспортировку и хранение — 20% и деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 18%.

"По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе постоянно ведется работа по улучшению делового климата и совершенствуются инструменты привлечения инвестиций. Несмотря на санкционное давление и непростые макроэкономические условия, бизнес по-прежнему инвестирует в свое развитие. Это способствует росту экономики, формированию налоговой базы, пополнению бюджетов и качественному улучшению жизни людей", — приводит слова заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина департамент информационной политики Свердловской области.

Один из факторов, который влияет на приток инвестиций, — сильная промышленная база. Также в Свердловской области реализуются проекты по развитию инвестиционной инфраструктуры. Это особая экономическая зона "Титановая долина", 4 территории опережающего социально-экономического развития и 10 индустриальных парков. Общий объем инвестиций составил 55,7 миллиарда рублей. Вложения были сделаны резидентами с начала действия преференциальных территорий. Создано 8 тысяч новых рабочих мест. Появлению новых точек роста способствует также развитие транспортной инфраструктуры.

В числе крупных инвестиционных проектов на территории Свердловской области: формирование "Сухого порта", строительство микрорайона Новокольцовский, Контур-Парка на Широкой Речке, проект компании "Святогор" по разработке месторождения "Волковское" и другие.

Напомним, Дмитрий Ионин принял участие в открытии офиса регионального отделения Клуба молодых промышленников.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.03.2023, 20:15 / Экономика
Инвестиции в основной капитал Свердловской области превысили полтриллиона рублей
17.03.2023, 19:25 / Общество
В свердловском медколледже обсудили опыт подготовки кадров для больниц Крыма
17.03.2023, 18:40 / Общество
На участке трассы Пермь — Екатеринбург с 20 марта вводят реверсивное движение
17.03.2023, 18:09 / Общество
Новые квартиры получили дети-сироты из Карпинска
17.03.2023, 17:57 / Общество
В Свердловской области приняли новый порядок контроля за бездомными собаками