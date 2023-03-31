СвЖД готовит к открытию подъездные пути для перевозок из "Титановой долины"

СвЖД готовится ввести в эксплуатацию пути в районе особой экономической зоны в Верхней Салде. Фото: ОЭЗ "Титановая долина"

Свердловская железная дорога готовится ввести в эксплуатацию подъездные пути к станции Верхняя Салда и особой экономической зоне (ОЭЗ) "Титановая долина". Работы по обустройству идут с 2021 года, для реализации проекта задействованы механизмы государственно-частного партнерства.

Концессионное соглашение было заключено между правительством региона и РЖД в рамках договоренности губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с "Российскими железными дорогами". Документ подразумевает работы по проектированию, строительству и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры между станцией Верхняя Салда и площадкой особой экономической зоны. В реализацию проекта вложено больше 1,6 миллиарда рублей, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В течение двух месяцев территорию планируют благоустроить, будет уложен асфальт у служебных проездов к зданию вокзала, посту электрической централизации (ЭЦ), административно-бытовому корпусу. После Свердловская магистраль сдаст объект в эксплуатацию.

С начала 2023 года на территории смонтировали опоры освещения и энергоэффективные светильники. Также завершен монтаж служебно-бытового корпуса для работников станции.

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Ранее к станции Верхней Салды были построены подъездной путь и 12 станционных путей, проложены кабельные сети, смонтированы системы электрификации и управления движением поездов. На станции установлено ограждение и наружное освещение, оно позволит вести работы в темное время суток. Обустроены контейнерные площадки и зона для досмотра грузов. Созданы площадки для разворота и проезда автомобилей.

Возведено здание объединенного поста ЭЦ. Подведены необходимые инженерные сети и коммуникации, смонтировано технологическое оборудование.

В рамках развития станции Верхняя Салда, являющейся точкой примыкания промышленных линий к инфраструктуре общего пользования, созданы два дополнительных железнодорожных пути, оборудованы и введены в работу современные системы электрификации и управления движением поездов. Возведены дополнительные служебно-бытовые здания.

Новая инфраструктура позволит резидентам ОЭЗ осуществлять перевозки на качественно новом уровне. Благодаря этому компаниями будут созданы 660 рабочих мест. Предполагается, что предприятия, работающие в "Титановой долине", в год будут перевозить 500 тысяч тонн грузов.

Напомним, инвестиции в основной капитал Свердловской области превысили полтриллиона рублей.