На площадке "Титановой долины" в Екатеринбурге построили ангар для наземного испытания авиатехники

На екатеринбургской площадке "Уктус" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" завершили строительство ангара, где будут проводить наземные испытания авиатехники. Один из ключевых объектов Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) уже введен в эксплуатацию, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Для создания новой производственной площадки УЗГА привлечены средства федерального бюджета. Миллиард рублей выделен в качестве инфраструктурного кредита. Заявку на него ранее подал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в мае 2022 года ее одобрил президиум Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.
Созданием дополнительных мощностей для завода гражданской авиации занимается управляющая компания "Титановой долины". В новом ангаре будет проводиться сервисное обслуживание авиатехники и наземная технологическая обработка. Объект занял площадь 1,9 тысячи квадратных метров.
"В настоящий момент мы завершили все строительные работы и готовим документы для передачи объекта в аренду нашему резиденту", — рассказал генеральный директор ОЭЗ "Титановая долина" Андрей Антипов.
Всего комплекс будет состоять из четырех объектов. Два из них, новый ангар для испытаний и здание инженерно-технических служб, уже построены. В 2023 году будет возведен универсальный производственный корпус, в 2024 году — многофункциональный производственный корпус. Планируется, что он займет площадь больше 10 тысяч квадратных метров.
Новые мощности УЗГА позволят развернуть производство отечественных моделей самолетов — ЛМС-901 "Байкал" и ТВРС-44 "Ладога". Они предназначены для использования в малой и среднемагистральной авиации.
Напомним, ранее УЗГА заключил с авиакомпанией "Витязь-Аэро" предварительный договор на поставку трех самолетов "Байкал" в период на 2026–2028 годы.