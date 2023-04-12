В Екатеринбурге одновременно с ИННОПРОМ пройдет Российско-Китайское ЭКСПО

Собственная выставочная экспозиция Свердловской области будет расширена. Фото: Алексей Кунилов

Участники оргкомитета под председательством первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова обсудили подготовку к выставке ИННОПРОМ-2023 и VII Российско-Китайскому ЭКСПО. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Мы готовимся к мероприятию, ставшему визитной карточкой региона, — Международной промышленной выставке ИННОПРОМ. Кроме того, после четырехлетнего перерыва в повестку возвращается VII Российско-Китайское ЭКСПО, которое по сложившейся традиции состоится параллельно с ИННОПРОМ в период с 10 по 13 июля", — сказал Алексей Шмыков.

По его словам, проводя такие крупные мероприятия на территории Свердловской области, правительство региона продолжает линию по созданию максимальных возможностей для предприятий Среднего Урала.

Так, в этом году будет расширена собственная выставочная экспозиция Свердловской области. Общая площадь стенда составит более 1000 квадратных метров, из них 264 квадратных метра займут 30 предприятий области. Презентационной зоне для проведения мероприятий деловой программы и переговоров отведено 744 квадратных метра. Одной из ключевых имиджевых тем стенда станет 300-летие Екатеринбурга.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что в этом году планируется провести около 15 деловых мероприятий, которые будут посвящены вопросам обеспечения технологического суверенитета и подготовки кадров для новой экономики, "умному городу" и промышленному туризму, а также развитию транспортного каркаса агломераций и другим темам.

"Отдельно отмечу круглый стол по межмуниципальному сотрудничеству Екатеринбурга с городами из Китайской Народной Республики. По его итогам состоится подписание соглашения об установлении партнерских связей между уральской столицей и городом Чэнду", — сказал Алексей Орлов.

Сейчас формируется деловая программа стенда Свердловской области. Рассматривается более 30 предложений по темам: логистика, инвестиции, промышленность, экология, информационные технологии, развитие городской среды.

Алексей Шмыков призвал при подготовке к ИННОПРОМ особое внимание уделить партнеру выставки — Республике Беларусь.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой обсудили развитие кооперации в промышленности, а также предстоящую выставку.