Темы дня

Экономика
13 апреля 2023, 17:01

Госдума приняла законопроект о кредитных каникулах для созаемщиков участников СВО

Кредиты

Законопроект уточняет порядок списания кредитных обязательств участника СВО в случае его гибели. Фото: Павел Ворожцов

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о кредитных каникулах для созаемщиков участников специальной военной операции (СВО). Теперь льготой могут воспользоваться не только супруга, дети и иждивенцы, но также все созаемщики, включая родителей и усыновителей.

Также законопроект уточняет порядок списания кредитных обязательств участника СВО в случае его гибели или получения им тяжелой инвалидности. Ранее при наличии созаемщиков-родителей (усыновителей) долг не списывался в полном объеме, а ложился на их плечи.

Напомним, ранее Госдума приняла проект закона, который освобождает участников СВО от уплаты госпошлины за восстановление паспорта РФ и водительских прав.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.04.2023, 17:01 / Экономика
Госдума приняла законопроект о кредитных каникулах для созаемщиков участников СВО
13.04.2023, 16:59 / Спорт
Евгений Куйвашев и Игорь Левитин открыли крупнейший в России Дворец водных видов спорта
13.04.2023, 16:33 / Общество
В Нижнем Тагиле и Невьянске пошел снег
13.04.2023, 15:59 / Общество
В Уральском юридическом университете появилась именная аудитория Виктора Перевалова
13.04.2023, 15:44 / Общество
Глава свердловского минздрава посетил с официальным визитом Макеевку