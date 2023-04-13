Госдума приняла законопроект о кредитных каникулах для созаемщиков участников СВО

Законопроект уточняет порядок списания кредитных обязательств участника СВО в случае его гибели. Фото: Павел Ворожцов

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о кредитных каникулах для созаемщиков участников специальной военной операции (СВО). Теперь льготой могут воспользоваться не только супруга, дети и иждивенцы, но также все созаемщики, включая родителей и усыновителей.

Также законопроект уточняет порядок списания кредитных обязательств участника СВО в случае его гибели или получения им тяжелой инвалидности. Ранее при наличии созаемщиков-родителей (усыновителей) долг не списывался в полном объеме, а ложился на их плечи.

Напомним, ранее Госдума приняла проект закона, который освобождает участников СВО от уплаты госпошлины за восстановление паспорта РФ и водительских прав.