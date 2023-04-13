Свердловские производители презентуют свою продукцию в Иране

Бизнес-миссия будет способствовать развитию сотрудничества предприятий Свердловской области и Ирана. Фото: Галина Соловьева

Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области организовало для представителей десяти компаний региона поездку в Иран. Деловой визит направлен на продвижение продукции и услуг предприятий Среднего Урала в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

"Сегодня Иран — один из ключевых партнеров России на Ближнем Востоке. Предстоящая бизнес-миссия будет способствовать развитию сотрудничества и поможет нашим компаниям заключить экспортные контракты", — отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

По его словам, во время визита представители компаний посетят местные предприятия, встретятся с потенциальными иностранными партнерами. Также запланированы встречи с представителями органов власти.

Напомним, в 2022 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в России Каземом Джалали наметили планы по углублению сотрудничества.