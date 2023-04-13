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Экономика
13 апреля 2023, 19:30

Свердловские производители презентуют свою продукцию в Иране

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Бизнес-миссия будет способствовать развитию сотрудничества предприятий Свердловской области и Ирана. Фото: Галина Соловьева

Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области организовало для представителей десяти компаний региона поездку в Иран. Деловой визит направлен на продвижение продукции и услуг предприятий Среднего Урала в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

"Сегодня Иран — один из ключевых партнеров России на Ближнем Востоке. Предстоящая бизнес-миссия будет способствовать развитию сотрудничества и поможет нашим компаниям заключить экспортные контракты", — отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

По его словам, во время визита представители компаний посетят местные предприятия, встретятся с потенциальными иностранными партнерами. Также запланированы встречи с представителями органов власти.

Напомним, в 2022 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в России Каземом Джалали наметили планы по углублению сотрудничества.

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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