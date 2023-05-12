Уральский производитель медицинской техники подключает инженерные сети будущего производства в "Титановой долине"

Уральский производитель медтехники проводит инженерные коммуникации к своей первой площадке в "Титановой долине". Фото: Галина Соловьева

Компания "МО "Отдел медицинской техники", которая стала резидентом особой экономической зоны "Титановая долина" в 2020 году, подключает инженерные сети своего будущего производства — первой очереди из двух.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, работа по подключению к сетям продлится с мая по июль. Уже в октябре 2023 года предприятие планирует начать работу. В первой очереди на площадке "Уктус" разместится производство многофункциональных кроватей и кушеток для пациентов, стоек регистратуры и другой медицинской мебели. Позже планируется производить вакуумные системы для взятия крови, одноразовые контуры для реанимаций и другие расходные материалы. В итоге компания возведет две производственные площадки площадью более 20 тысяч квадратных метров.

"На сегодня нами завершены этапы возведения каркаса здания, смонтированы сэндвич-панели стен и уложена кровля. Начаты работы по устройству внутренних конструкций и полов. Идет подготовка к прокладке наружных сетей", — рассказал директор ООО "МО "Отдел медицинской техники" Алексей Цикин.

Объем инвестиций в производство составляет 450 миллионов рублей. Планируется создать 165 новых рабочих мест.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев нацелил производителей Свердловской области на минимизацию ущерба от прекращения зарубежных поставок, расширение программы импортозамещения. Предприятия Урала активно развивают собственные производства.

Ранее "ОГ" писала, что свердловские производители презентуют свою продукцию в Иране.