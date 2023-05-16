Госдума освободила от НДФЛ выплаты по матпомощи нуждающимся студентам

От НДФЛ освобождены все выплаты, перечисляемые нуждающимся студентам в качестве материальной помощи. Фото: Алексей Кунилов

Госдума РФ во втором и третьем чтении приняла закон, освобождающий от налога на доходы физлиц (НДФЛ) при выплате материальной помощи нуждающимся студентам колледжей и вузов.

Сейчас такая помощь учащимся, превышающая сумму в 4 тысячи рублей, расценивается как доход и облагается НДФЛ в размере 13%. Принятие новой нормы освободит от налога все выплаты по матпомощи для данной категории студентов, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

"Это несправедливо, когда государство оказывает поддержку молодым людям, но в то же время забирает часть выплаты обратно. Такую помощь нельзя рассматривать как доход — это целевая выплата в трудной жизненной ситуации для молодого человека", — отметил соавтор инициативы, председатель комитета Госдумы РФ по молодежной политике Артем Метелев.

Отмечается, что получить материальную помощь во время обучения в вузе или колледже могут студенты, которые остались без попечения родителей, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, из малоимущих семей, а также из других уязвимых социальных категорий.

Напомним, соответствующий законопроект был рассмотрен Госдумой в первом чтении в январе текущего года.