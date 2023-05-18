В Екатеринбург в преддверии Российско-Китайского ЭКСПО прибыла делегация из КНР

Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества в сферах образования, культуры, спорта, промышленности. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Официальная делегация китайской провинции Хэйлунцзян, которую возглавляет председатель комитета содействия международной торговле Чэнь Шицзюнь, приехала в Екатеринбург. Темой встречи с заместителем губернатора Свердловской области Василием Козловым стало Российско-Китайское ЭКСПО, которое пройдет с 10 по 13 июля 2023 года.

Выставка способствует решению задач национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Василий Козлов рассказал о запланированной для китайских представителей программе: официальных встречах и посещениях региональных компаний. Культурная программа включает экскурсию по местам, где бывал Мао Цзэдун, концерт с участием российских и китайских студентов.

Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества в сферах образования, культуры, спорта, промышленности, в том числе привлечение китайских компаний к развитию Сухого порта — логистического проекта, который реализуется в Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

Делегаты китайской провинции Хэйлунцзян посетили МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" и инжиниринговый центр цифровых технологий машиностроения УрФУ, который сотрудничает с КНР с 2019 года. В нем инженеры двух стран разрабатывают новые решения для высокоскоростного железнодорожного транспорта и тяжелой карьерной техники.

На Российско-Китайском ЭКСПО пройдет ярмарка-форум торгово-экономического сотрудничества между провинциями Хэйлунцзян, Гуандун и Свердловской областью. Ожидается, что на него прибудут представители не менее 14 провинций КНР. Организаторами с российской стороны являются Минпромторг, Минэкономразвития России и правительство Свердловской области, с китайской — Министерство коммерции КНР, Китайский совет по содействию международной торговле (CCPIT), Народное Правительство провинции Хэйлунцзян. Мероприятие проходит попеременно в России и в Китае.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге одновременно с ИННОПРОМ пройдет Российско-Китайское ЭКСПО.