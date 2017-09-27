Самый дорогостоящий автомобиль в области обойдётся в 13 с половиной миллионов рублей

Фото: Павел Ворожцов

«Областная газета» запускает рубрику «Самое дорогое», где будет рассказывать о том, во сколько обойдётся красивая жизнь в Свердловской области. Самые дорогие вещи в салонах, бутиках и магазинах Среднего Урала — машины, сумки, часы, шубы, телефоны, ювелирные украшения и другие. Тронуться с места уместнее всего с рыком спортивного мотора — в первом выпуске представляем самый дорогой новый легковой автомобиль, выставленный в автосалоне.

Где продают?

Чтобы найти дорогой и престижный автомобиль в области, можно пойти несколькими путями. Большинство людей, которые могут себе позволить элитный автомобиль, делают заказ на покупку из-за границы или из Москвы. Поэтому отследить стоимость их покупки не представляется возможным.

Второй вариант — просмотреть сайты объявлений, правда, там в основном выставляются автомобили с пробегом. На одном из порталов, например, красуются несколько объявлений о продаже авто ценой выше 9 миллионов рублей, в том числе два Mercedes — S500 и S63, кузов купе. Цепляет глаз объявление о продаже «Бентли Континенталь Джи-Ти», но до указанных номеров нам дозвониться не удалось. Возможно, объявление размещено в декабре 2016 года тогда ещё существовавшим автосалоном «Бентли». Сейчас премиум-марку концерна «Фольксваген» в нашем городе не продают, работает лишь его сервисный центр.

Мы воспользовались третьим вариантом — проанализировали ценники на автомобили в салонах. Хотя нужно признать, что выставленные там за немалые суммы машины премиум-класса не являются самыми дорогими из тех, что представлены на авторынке страны. Самый дорогой автомобиль премиум-класса, который мы нашли в салонах Екатеринбурга, — Mercedes-Benz S63 AMG за 13 млн 400 тыс. рублей.

Кстати Стоимость самого дорогого в мире автомобиля Rolls-Royce Sweptail составляет 13 млн долларов (порядка 780 млн рублей) — он изготовлен в единственном экземпляре. А самым быстрым в мире на данный момент признан серийный автомобиль Bugatti Chiron («Бугатти Широн») 2017 года, который стоит 2,6 млн долларов (около 150 млн рублей), он разгоняется до 463 км/ч.

Автомобиль, от которого «пахнет деньгами»

В екатеринбургский салон, где выставлен Mercedes-Benz S63 AMG, мы приехали в пятницу днём. Параллельно с нами автомобили осматривали пять человек. Со стороны было заметно, как сотрудники «носятся» с потенциальными покупателями, в то время как с нами, журналистами, официальные представители общались достаточно сухо. Какое-то время пришлось потратить на уговоры — показать нам машину премиум-класса. И вот мы у заветной цели.

Автомобиль цепляет взгляд: несмотря на то, что его дизайн выдержан в консервативном стиле, выглядит он весьма современно. При максимальном количестве дополнительных опций (в такой комплектации он будет стоить около 15,5 миллиона рублей), здесь есть и дизайнерская окраска, и декорирование салона элементами из коричневого полированного корня орехового дерева. Цветовая гамма салона очень приятная, он отделан натуральной кожей бежевого цвета.

Мелькает мысль, что машину крайне субъективно оцениваешь в соответствии с её ценником, но только до того, как садишься в салон. Когда я присела в этот «лайнер», у меня захватило дух — это действительно люксовый автомобиль, от которого «пахнет деньгами». Водительское кресло имеет анатомическую форму, справа расположен удобный подлокотник, а руль, ручник и другие устройства для управления автомобилем размещены так, что не нужно делать лишних движений. Лишний раз хлопать дверцами машины нет необходимости — они закроются сами с помощью специально установленных доводчиков.

Мои слова подтверждает в одном из своих обзоров на канале «Ютьюб» популярный автоблогер Давидыч.

— Когда, мой друг, ты сидишь в 222 кузове 63-м (S63 AMG. — Прим.ред.), думаешь, что твоя жизнь удалась, ты чувствуешь здесь безопасность. Куда бы твои руки ни легли, ты чувствуешь, что всё ровно, тепло, приятно, а самое главное, что всё очень качественно, — отмечает Давидыч.

Цветовая гамма салона очень приятная, он отделан натуральной кожей бежевого цвета. Фото: Павел Ворожцов

В отзывах мелькает слово «скучно»

Менеджер автосалона Дмитрий рассказывает, что, по сути, S63 AMG — это спортивный болид в кузове представительского класса. Под капотом прячутся 585 «лошадок», а разгоняется «мерс» до сотни всего за 4 секунды. Только вот в обзорах в Сети мелькают слова о том, что машина с места не «подрывается», как того хотелось бы, да и не даёт той силы, какую ожидаешь от спортивного двигателя. Кстати, мотор от «заводской конюшни» «Мерседеса» AMG собран вручную, а на его панели сверху стоит подпись механика, ответственного за сборку.

— Не каждый может себе позволить машину за 13 миллионов рублей, поскольку она очень дорогая в содержании. Её могут себе позволить только люди определённого круга: они известные, имеют высокий статус в обществе, подчёркивают автомобилем свой авторитет. Чтобы кто-то покупал машину AMG потому что «мне так хочется» — не было такого, нет таких людей, — отмечает менеджер Mercedes-Benz.

Кстати, среди своих собратьев внешне S63 не так уж сильно выделяется. Гораздо больше наше внимание привлёк его «младший брат» Е-класса (к нему относят автомобили бизнес-класса. —Прим.ред.) — он выглядит более спортивным и агрессивным, хотя стоит меньше.

В автосалоне рассказали, что покупают S 63 AMG, в отличие от многих моделей представительского класса, для себя, а не для водителей. Многим хочется, несмотря на люксовость авто, самостоятельно испытать мощный мотор, прочувствовать, как этот «лайнер» держится на дороге. В автосалоне признаются, что какой-то особой периодичности в продаже этого авто нет — то по несколько штук в месяц уходит, то вовсе наступает перерыв.

Что касается отзывов, то зачастую мелькает слово «скучно». Да, спортивный мотор, но не стоит ожидать от машины агрессивного поведения, всё-таки это представительский класс. К тому же в «Мерседесе» радеют в первую очередь о безопасности. При производстве автомобиль проходит специальные краш-тесты, где его бьют, ломают, давят, имитируя различные степени и виды аварий. Если становятся заметны какие-то недочёты, конструкцию меняют — и так до тех пор, пока пассажиры и водитель не будут в полной безопасности.

Мнение Кирилл Зайцев, редактор раздела «Авто» портала 66.ru: — Это очень нелёгкая машина представительского класса, её очень тяжело гнать, поэтому даже самого топового мотора простой «Эски» будет не хватать, а с шестилитровым, как у S 63 AMG, динамика совершенно другая, и это чувствуется. Там хорошая шумоизоляция, виброизоляция, поэтому скорость ощущается не так, как в гоночных машинах, тем не менее она никуда не девается. На мой взгляд, машина стоит своей цены: это совершенная инженерия, самые передовые технологии двигателей, трансмиссии, полного привода, отделки. Это эксклюзивный продукт, который отчасти можно назвать коллекционным. Эта вещь для фанатов и она со временем может в цене даже вырасти. Кто-то за те же и даже меньшие деньги возьмёт себе представительский седан Audi S8+, кто-то возьмёт спортивное купе: в этот бюджет попадают «Ламборгини», «Ауди» R8, некоторые модели «Феррари».