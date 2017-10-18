Шуба по цене квартиры

Самая дорогая шуба висит свободно — в торговом зале. Правда, во время примерки у входа курсируют несколько охранников. Как рассказала консультант мехового магазина, ни краж, ни порчи мехов у них не случалось. Фото: Павел Ворожцов

Что вы выбрали бы для покупки: однокомнатную квартиру в Екатеринбурге или шубу? Вопрос ставится именно так, потому что стоимость самой дорогой шубы в Свердловской области приблизительно такая же, как и неплохой студии в новостройке.

В преддверии зимы мы нашли в магазинах Екатеринбурга самое дорогое меховое изделие — это соболиная шуба стоимостью 2 миллиона 335 тысяч 800 рублей. Продаётся она в салоне меха «Елена Фурс» в «Гринвиче».

Для изделий у соболя берут только спинку — на эту шубу, как можно догадаться, их ушло немало. На животе шкура зверька не такая гладкая и красивая, а на шее часто бывают светлые пятна. Фото: Павел Ворожцов

Такая дорогая модель здесь появилась впервые — её привезли с поступлением в августе. Среди всех меховых изделий соболиные самые дорогие — небольшие жакеты и жилеты стоят не меньше 300 тысяч. Соболя издавна считаются роскошными, царскими мехами, которые простой народ позволить себе не мог. Положение вещей несильно изменилось, ведь и по сей день соболиную шубу сможет купить далеко не каждый — даже короткая модель стоит не меньше полумиллиона.

Даже короткие шубы из соболя стоят не меньше полумиллиона. Зато носить их будет проще - не придётся подгибать подол, садясь в автомобиль. Фото: Павел Ворожцов

Как рассказала консультант «Елена Фурс» Наталья ЖУК, соболиную шубу покупают не в момент первой встречи с ней. Такое ответственное решение принимается как минимум после показа шубы своему мужчине и отосланных подругам фотографий. Эта шуба означает статус, и вряд ли вы встретите женщину в соболе в трамвае или метро.

— Соболя, как правило, выбирают тщательно, ездят по магазинам, сравнивают. Нужно посмотреть, понюхать, пощупать, покрутиться, — говорит консультант.

Чаще всего в меховые магазины приходят в компании. Подруги могут не только повеселить, но и помочь с выбором. Фото: Павел Ворожцов

Цена шубы из енисейского соболя оправдывается несколькими факторами. Шкуры животных, которые закупаются компанией на аукционе «Союзпушнина», оплачиваются в долларах и стоят не меньше ста долларов за штуку. Цена зависит также от курса доллара во время закупа пушнины у охотников. Разводить этих животных искусственно у специалистов не получилось, зверёк в неволе жить не может.

Пушнина преодолевает несколько этапов обработки и выделки. По цвету натуральный мех в единое гармоничное полотно составить не так просто — это требует большого профессионализма. Цвета меха варьируются от светло-золотого оттенка до чёрного. Последний встречается очень редко, и найти его в магазинах почти невозможно, а если найдёте, то цена наверняка шокирует. К тому же соболь считается самым носким мехом: минимум десять лет при должном уходе изделие будет выглядеть как новое. Кстати, произведена наша самая дорогая шуба в России.

Шубы из покрашенного меха ламы берут редко. Чаще их покупают, по словам консультанта, молодые девушки с необычной внешностью. Фото: Павел Ворожцов

— Это богатая модель. Она универсального размера, который подойдёт любой женщине от 42-го до 54-го, специально худеть или полнеть для неё не придётся, — рассказывает Наталья Жук. В шубе и правда очень много меха — в неё можно попросту спрятаться.

— Кто обычно покупает такие шубы?

— К нам приходят разные люди. Ты никогда бы не подумал, что человек может купить себе такую шубу — вид у него не сказать, что «от Армани».

— Чаще покупают за наличный расчёт или в рассрочку?

— С соболем бывает по-разному. А с остальными шубами так: их часто берут в рассрочку на два года — взял и тихонько плати, не заморачивайся. Женщине сделал подарок и сам без штанов не остался.

Даже купив, часто надевать соболиную шубу вряд ли будет удаваться - не каждая обстановка располагает к такой дорогой вещице. Фото: Павел Ворожцов

— Есть стереотип, что молодым девушкам покупают шубу взрослые мужчины. Это так?

— У нас много таких «папочек». Вот они чаще покупают за наличный расчёт, в рассрочку мало кто из них берёт.

— Часто бывает, что заходят и спрашивают про самую дорогую шубу?

— Бывает. Заходят, хотят посмотреть, мерить редко берут.

— Вы когда-нибудь наблюдали женские истерики по поводу покупки?

— Всякое бывало. Однажды девушка пришла с мужчиной, мерила шубы, а он сидел на диване, в телефон тыкался. А она берёт всё выше и выше по цене. В итоге надевает за 350 тысяч норку с соболем. Он ценник увидел и говорит: «Давай подешевле». Начинается истерика, она кидает паспорт, убегает, мол, я с тобой развожусь. Он за ней. Потом приходят, мужчина — оформляет рассрочку, а она довольная, надевает шубу и идёт в ней.

Мы спросили у консультанта, есть ли у неё самой шуба. — У меня есть чернобурка и норка, — ответила Наталья Жук. — Но шубы висят, а я в пуховике — села в машину и не заморачиваюсь

Как ухаживать за шубой Для того чтобы шуба долго сохраняла свой вид, нужно соблюдать несколько простых правил. Садиться в такой шубе в автомобиль с подогревом сидений не стоит — тепло, которое так не любят меха, может основательно подпортить внешний вид. На хранение в тёплые времена года её лучше сдавать в специальные холодильные камеры, и ни в коем случае не хранить на балконе — из-за солнечного света мех начнёт выгорать. В Екатеринбурге холодильники для мехов есть — в месяц за хранение одного изделия заплатить придётся около полутора тысяч рублей. «Если вы попали под снег или дождь, просто встряхните шубу и повесьте на плечики, которые обязательно должны подходить по размеру и объёму. Ни в коем случае шубу нельзя сушить возле отопительных приборов. Когда высохнет, несильно грубой щёткой почешите шубу против меха. Если храните в шкафу, то нужно надеть чехол (не полиэтиленовый!) и использовать антимоль», — рассказала Наталья Жук. Читайте также: Во сколько обойдётся самый дорогостоящий автомобиль в Свердловской области, Сколько стоит самое дорогое вино в Екатеринбурге