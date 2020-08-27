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Экономика / Агропромышленный комплекс
27 августа 2020, 12:10

Сумма сельской ипотеки, выданной свердловчанам, составила 711 миллионов рублей

жильё за городом

Уральцы предпочитают брать ипотечные кредиты на готовое жильё, чтобы заниматься развитием личного приусадебного хозяйства. Фото: Владимир Мартьянов.

Сумма кредитов по сельской ипотеке, выданных жителям Свердловской области, составила 711 млн рублей. На стадии согласования в банке находятся ещё более 400 заявок от уральцев.

Как передаёт департамент информполитики региона, чаще всего сельскую ипотеку оформляют люди в возрасте от 30 до 55 лет. Как правило, заёмщиками становятся семьи с детьми. Наибольшим спросом у получателей сельской ипотеки пользуется жильё в Первоуральском, Камышловском и Талицком районах.

Уральцы предпочитают брать ипотечные кредиты на готовое жильё, чтобы заниматься развитием личного приусадебного хозяйства. Средний размер займа по программе сельской ипотеки, оформляемого мужчинами, составляет 2,3 млн рублей, а средний размер заявки от женщин составляет 2 млн рублей.

Сельская ипотека под 2,7% годовых выдаётся свердловчанам с марта текущего года. Программа реализуется в рамках национального проекта «Комплексное развитие сельских территорий».

Напомним, ранее «Областная газета» рассказывала о том, что по данным на начало мая, на Среднем Урале выдано более сотни таких кредитов на сумму в 300 млн рублей.

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Областная газета Свердловской области

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