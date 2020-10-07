Перенос Среднеуральской птицефабрики может обойтись в 5 миллиардов

Предприниматель выступил против переезда птицефабрики на другую площадку. Фото: Александр Зайцев

Для переезда Среднеуральской птицефабрики подальше от населённых пунктов понадобится от 4 до 5 миллиардов рублей. Кроме того, потребуется площадка в 2,5-3 тысячи га для выноса обработанного удобрениями помёта и превращения его в удобрения.

Такие данные озвучил учредитель предприятия Андрей Косилов. Высокие затраты на перенос производственной площадки связаны с падением курса рубля, так как необходимо будет закупать оборудование за рубежом. Предприниматель выступил против переезда и напомнил, что агрохолдинг "Равис" (в который входит Среднеуральская птицефабрика) вложил в модернизацию предприятия 1,5 млрд рублей.

"Мы пять лет напряжённо там работали, и только два года являемся собственниками, а до этого управляли активом, собственником которого было правительство Свердловской области. Всё предлагается закрыть и перенести на новое место. Но мы же не благотворительный фонд и тем более не волшебники Мы не являемся сторонниками переезда, потому что сопоставляем цену вопроса с теми возможностями, которые сегодня есть у бюджета Свердловской области", - заявил РБК гендиректор "Равис" Андрей Косилов.

Модернизация действующего производства оценена в 250-300 миллионов рублей. Во столько обойдётся специальный цех для высокоэффективной переработки птичьего помёта в органические удобрения.

Напомним, что в последние годы работа предприятия сопровождается комплексом нарушений лесного, водного и природоохранного законодательства. В начале октября состоялось совещание с губернатором Свердловской области, замгенпрокурора РФ Игорем Ткачёвым и свердловским прокурором Сергеем Охлопковым. Учредителю было предложено найти новую площадку для предприятия и разработать бизнес-план по совершенствованию производства.