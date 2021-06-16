Экспорт свердловской сельхозпродукции в 2020 году снизился на 22 млн долларов

Свердловские аграрии в 2020 году произвели продукции на 88,8 миллиарда рублей. Фото: Алексей Кунилов

В 2020 году объём экспорта продукции свердловских сельхозпроизводителей снизился на 22 миллиона долларов США. В условиях закрытых границ на фоне пандемии COVID-19 он составил 105 миллионов долларов, в то время как в 2019 году этот показатель был на уровне 127 миллионов долларов.

Как рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе ежегодного доклада депутатам Законодательного собрания региона, в 2020 году на Среднем Урале было произведено сельхозпродукции на 88,8 миллиарда рублей. По итогам года регион входит в десятку лидеров среди субъектов Российской Федерации по производству молока – 7 место, картофеля и яиц – 6 место. При этом, в 2019 году по количеству произведенных яиц регион занимал 5 место.

Евгений Куйвашев также сообщил, что в прошлом году на территории региона в эксплуатацию было введено 14 объектов молочного животноводства. На развитие сельскохозяйственного производства в 2020 году было направлено около 4 миллиардов рублей. При этом господдержка из областного бюджета составила почти 80%.

Как писала «Областная газета», в этом году, благодаря тёплой весне, аграрии Свердловской области приступили к посевной кампании раньше обычного. По словам свердловского министра АПК и потребительского рынка Артёма Бахтерева, в нынешнем году площадь посевов в регионе увеличится до 771 тыс. гектаров, а площадь ярового сева составит 470,6 тыс. гектаров (на 5 тыс. больше, чем годом ранее). Кроме того, по сравнению с 2020 годом, на 4,2 тыс. гектаров увеличится площадь под зерновые культуры, на 1,7 тыс. гектаров - технические культуры, и на 4,4 тыс. гектаров - кукурузу и корм.