В Свердловской области на сдерживание цен на продукты выделят 123 млн рублей

На возмещение части затрат при производстве подсолнечного масла направят более 74 млн рублей. Фото: Галина Соловьёва

В ходе заседания правительства Свердловской области, которое 17 июня провёл губернатор Евгений Куйвашев, были приняты проекты постановлений по мерам дополнительной поддержки сферы агропромышленного комплекса (АПК). Решения призваны стабилизировать цены на продукты питания.

По словам главы региона, финансирование программ в аграрном комплексе существенно увеличивается. Так, например, в этом году на развитие АПК и продовольственного рынка за счёт всех источников дополнительно направят 123 млн рублей. «В частности, свыше 74 млн рублей направят на возмещение части затрат при производстве и реализации рафинированного подсолнечного масла. Это позволит поддержать местного производителя, сдержать рост оптовых и розничных цен», – отметил Евгений Куйвашев.

Производители получат компенсацию в размере 10 рублей 23 копейки за каждый литр произведённого подсолнечного масла при условии, что в торговлю они его будут отпускать не дороже 95 рублей за литр. Как напоминает департамент информационной политики Свердловской области, ранее региональное правительство выделило для стабилизации цен на хлеб более 60 млн рублей. Эти средства получили предприятия хлебопекарной и мукомольной промышленности.

Теме доступных цен на продукты питания Евгений Куйвашев уделяет особое внимание. Как писала «Областная газета», торговая сеть «Магнит» на территории Свердловской области будет продавать больше продуктов местных производителей и по доступным ценам. Об этом глава региона договорился с президентом компании Яном Дюннингом на полях Петербургского международного экономического форума в начале июня.